Sådan så det ud, da 9. k fik at vide, at de havde vundet den store aviskonkurrence. Foto: Espergærde Skole

Sejr i stor avis-konkurrence

Landskonkurrencen i Nyhedsugen 2016 er afgjort - to klasser vinder hver 25.000. Vinderne blev 9.k på Mørdrupskolen i Espergærde og 7.a på C. la Cours Skole i Randers.

De oo klasser fra hver sin ende af landet bliver hædret for en seriøs arbejdsindsats og evne til journalistisk at fortælle væsentlige historier i avisformat. Med sans for i varierede genrer at bringe læseren med sig vidt omkring både globalt og lokalt overbeviste de dommerkomitéen om, at netop de var rette vindere af aviskonkurrencen for skoleklasser i 2016.