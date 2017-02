Se billedserie Det nye stadion set i delvist fugleperspektiv. Illustration: Nova5 og Elkiær & Ebbeskov

Se tegningerne: Sådan skal 57 millioner dyrt stadion se ud

Helsingør - 07. februar 2017 kl. 13:26 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver firmaerne Nova5 og Elkiær & Ebbeskov, der kommer til at stå for projekteringen af det nye Helsingør Stadion. Det blev besluttet af en dommerkomité, bestående af byrådspolitikere, embedsfolk og fagpersoner. Tirsdag formiddag blev vinderprojektet præsenteret på et pressemøde på Helsingør Rådhus på Stengade.

Det vindende rådgiverteams projektmateriale indeholder både forslag til det nye stadion og en helhedsløsning for hele området ved Gl. Hellebækvej, der består af i alt tre faser for området. I første fase skal der opføres et nyt fodboldstadion til cirka 57 millioner kroner, mens der i de næste faser er besluttet at udbygge med forskellige andre idrætsfaciliteter. Stadionet skal først og fremmest bruges af 1. divisionsklubben FC Helsingør.

Formanden for dommerkomitéen, borgmester Benedikte Kiær(K) er imponeret over det vindende forslag:

- Vinderprojektet lever op til vores ambitioner, hvor der både et nytænkende fodboldstadion, men samtidig tænkes en masse øvrige aktiviteter ind, der kan løfte hele området omkring Gl. Hellebækvej. Desuden er jeg meget imponeret over, hvordan man har sørget for, at få områdets landsskab og geografi ind i forslaget, så det fremstår som en samlet løsning, siger Benedikte Kiær

Læs mere om projektet i Frederiksborg Amts Avis onsdag.

