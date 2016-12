Politiet var også på stede her lidt nord for Hornbæk Havn med en indsatsledervogn. Foto: Dorte Møller Rasmussen

Se foto: Kajak satte gang i stor redningsaktion

Tirsdag omkring 11.34 blev der slået alarm til politiet efter, at en borger, som stod på en badebro ud for Hornbæk Havn, havde set en drivende kajak med bunden i vejret.

Helikopter og både blev sat ind for at finde mulig forsvunden kajakroer, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Selv om meget kunne pege på, at der var tale om en kajak som havde revet sig løs under stormen, som også ramte denne del af kysten forholdsvis hårdt, så valgte Nordsjællands Politi og Helsingør Kommunes Beredskab ikke at tage nogen chancer. Således blev to både sendt på havet, ligesom der blev rekvireret en redningshelikopter fra JRCC, det tidligere det tidligere Søværnets Operative Kommando, som overfløj området i flere timer. På land på stranden lige nord for Hornbæk Havn stod en ambulance og en lægeambulance klar ligesom politiet var tilstede med en indsatsledervogn.