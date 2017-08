Vindkarrusellen kræver nogen gange lidt håndkraft for at komme i gang. Foto: Kenn Thomsen

Se de hyggelige billeder og video: Børnenes havnefest

Der var blandt andet kø for at komme til at prøve vindkarrusel fra Hvem, som bliver fragtet til havnefesten hvert år. Ligeledes var flødebollemaskinen traditionen tro også et tilløbsstykke. Interessen var også stor for de mere maritime tilbød som kajakroning, sejlads med smakkejoller samt en tur med søredningsselskabets redningsfartøj.