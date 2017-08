Se billederne: Sophie Løhde kiggede på innovation

Fem spørgsmål, fire svarmuligheder og et tikkende ur. Minister for Offentlig Innovation, Sophie Løhde, havde formentlig ikke ventet at blive kastet ud i en quiz om Kronborg, da hun mandag besøgte Kronborg, men det var den lokale virksomhed Knowmios måde at demonstrere deres produkt på. Det lille firma ønsker at 'disrupte' folkeskolen og har udviklet et spil- og evalueringsprogram, der tillader skolelærere at følge deres elevers udvikling tæt. Sammen med firmaet Zoles, der laver individuelt designede skosåler, og Helsingør Kommunes innovationsplatform CATCH præsenterede de mandag deres arbejde for ministeren i Kronværksbyen i Helsingør. Sophie Løhde besøger alle landets 98 kommuner og var på sin rundtur nu nået til det nordsjællandske.