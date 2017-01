Se billederne: Overvældende interesse for gymnasium

Aftenen startede på Torvet, hvor 2.m indledte begivenheden festligt med en håndfuld musiknumre. Efterfølgende var der en række taler. Rektor Henrik B. Bæch forsøgte at svare på spørgsmålet om, hvorfor EG er så populær en skole og nævnte bl.a. de mangle faglige muligheder, som et stort gymnasium kan tilbyde, og at eleverne i høj grad har indflydelse. Bestyrelsesformand Thomas Lykke Pedersen var i tråd med dette, da han sagde, at "EG er et gymnasium, der bygger på kvalitet, demokrati, og ikke mindst et godt socialt klima, men det er også stedet, hvor der er plads til faglig fordybelse, og hvor vi respekterer og passer på hinanden."