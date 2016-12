Se billedserie De 94 nye værelser - er i lighed med de allerede renoverede værelser på Strand- og Badehotel Marienlyst indrettet luksuriøst og lækkert. Her præsenterer bestyrelsesformand Ken Torpe Christoffersen et af de nye værelser.Foto: Allan Nørregaard

Se billederne: Nyt Marienlyst åbner med et brag

Helsingør - 31. december 2016

Ny værelsesfløj giver Strand- og Badehotel Marienlyst 225 værelser i flot og luksuriøs stil. Nytårsaften indvies herlighederne. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

På Strand- og Badehotel Marienlyst er der hektisk aktivitet torsdag formiddag. Håndværkerne knokler med det sidste, store krukker med palmer, oliventræer og andre grønne planter køres ind i den nye værelsesfløj, og på gangene har stuepigerne travlt med at gøre værelserne lækre til nytåret, som bliver en ganske særlig dag på hotellet. Den nyopførte værelsesfløj med 94 helt nye luksuriøse værelser er nemlig allerede booket og skal indvies, og samtidig fester 500 gæster i restauranten, hvor Vild-med_dans-orkestret »The Antonelli Orchestra« nok skal sørge for at få det feststemte publikum på dansegulvet.

Ægte badehotel-stil

Det er en både ydmyg, lettet og stolt direktør, Ib Bundgaard, og bestyrelsesformand, Ken Torpe Christoffersen, der præsenterer den nye værelsesfløj, hvor alt er gennemført i ægte strand- og badehotel-stil. På bare otte en halv måned er det lykkedes de effektive håndværkere at opføre den fem-etagers nye værelsesfløj fra bunden - som en sidefløj til det oprindelige hotel. Fra værelserne kan man skue ud over Øresund, til svenskekysten, op mod Kullen og ud over byen og stranden. Helt unikt og en mulighed, der ikke findes på andre hoteller i det ganske danske kongerige.

Forud for nybyggeriet er gået en stor gennemgribende renovering af hotellets øvrige værelser, som alle vender sig mod Øresund, så i dag er det et top moderne hotel med 225 værelser, der er klar til en ny æra.

Ny strandpromenade

- Vi ved da godt, at vi er et kæmpe plus for Helsingør Kommune. Vi genererer kunder i butikkerne, besøgende på museerne og liv i byen, siger bestyrelsesformand Ken Torpe Christoffersen, som håber, at der snarest kan etableres en indbydende strandpromenade fra Marienlyst langs vandet og ind til byen. Den vil også kunne trække folk fra Helsingør ud til stranden og til hotellet, som åbner sig for alle, der har lyst til at opleve Strand- og Badehotel Marienlyst.

Store forventninger

Det er en kæmpe forvandling, det tidligere hensygnende Hotel Marienlyst har gennemgået de senere år. Ambitionerne er høje og forventningerne store. Fra 40 ansatte er der i dag 100, og kampen mod et tidligere dårligt image har resulteret i en omsætning på omkring 75 millioner kroner - en belægningsprocent på godt 70, som ventes at stige betragteligt med de nye investeringer, og et forventet årligt antal overnatninger på cirka 60.000 samt mere end 100.000 besøgende gæster i 2017. Så der er store forventninger og lutter optimisme på Strand- og Badehotel Marienlyst, som i 2014 fik nye ejere, og de har virkelig gjort noget ved det 155 år gamle hotel i Helsingør.

Investeringerne har været massive i det nu eksklusive hotel og konferencecenter, der er klar til at tage fat på fremtiden.