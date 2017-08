Se billederne: Mørk tunnel er blevet til et kunstværk

Se billedserie Aaron Li-Hills stil er præget af masser af bevægelse. Foto: Kenn Thomsen

Helsingør - 31. august 2017 kl. 10:09 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Beboere, politikere og andre interesserede fejrede onsdag eftermiddag byens nye gavlmaleri i en tidligere mørk tunnel på Vapnagaard, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Beboerne omkring Ponydalen på Vapnagard har den sidste halvanden uge kunne følge arbejdet med det nye store vægmaleri i tunnelen under Borgmester P, Christensens Vej. Men onsdag eftermiddag blev både værket og kunstneren bag, som er canadiske Aaron Li-Hill, præsenteret ved en åben fernisering. Maleriet er en del af det efterhånden mangeårige projekt Kunst & Byrum, som udover nu tre tunneludsmykninger på Vapnagaard også siden 2012 har resulteret i gavlmalerierne i indre by med motiver fra værftstiden, sundtoldstiden og Shakespeares og Hamlets univers.

Endnu engang var det lokale Elisabetta Saiu, som havde valgt kunsterne til årets projekter, og til dette projekt var valget faldet på den internationalt kendte billedkunstner Aaron Li-Hill, som er fra Canada, men normalt har base i New York.

Den uddannede og internationalt anerkendte kunstner startede med at male grafitti, og det kan også ses på det teknisk meget dygtigt udførte maleri.

- Det er sådan en opgave, som jeg virkelig holder af at få. Jeg prøver ikke at lægge mig for fast, for jeg vil gerne påvirkes af stedet og menneskene, sagde Aaron Li-Hill

Og han fortalte, at en af personerne var malet med en beboer som motiv. Ligeledes følte, at han under arbejdet mærkede det lokale samfund, og følte, at beboerne tog værket til sig.

Mennesker og dyr i bevægelse

Maleriet består af to dele, som er holdt i samme farvetoner. Den ene motiv tager udgangspunkt i naturen i form af skov og dyr i fart, og er inspireret af, at stedet har været skov og mark engang. Den andet motiv er mennesker i bevægelse, og skildrer immigrantens vej til et nyt land, og videre ud i det nye samfund.

Til stede ved ferniseringen var også Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets formand Johannes Hecht-Nielsen(V) og Kultur- og Turismeudvalgets formand Henrik Møller(S). Begge formænd var ikke i tvivl om, at Elisabetta Saiu - endnu en gang - havde valgt den helt rigtige kunstner.

Johannes Hecht-Nielsen sagde i sin tale, at maleriet var med til give nyt liv til tunnel, som i forhold til ved opførslen i dag kan signalere utryghed. Han fortalte også, at der ikke har været noget som helst problem med grafitti-hærværk mod nogle af byens efterhånden malerier. Kun på et af malerier, en gavl i Hestemøllestræde, kan man se grafitti. Men det skyldes, at kunstneren valgte at lade den oprindelige grafitti på muren blive siddende.

- Man respekterer simpelthen kvaliteten af malerierne, sagde han.

Kultur- og Turismeudvalgets formand Henrik Møller var glad for at man kunne nu ud med kunsten i folks daglig, og luften om at alle de resterende tunneller også burde udsmykkes.

- Jeg kan se et helt galleri af værker udenom Vapnagaard for mig. Det ville være en attraktion. Det er kun en idé, men ikke en umulig idé, sagde han.

Endelig holdt formanden for Vapnagaards beboere Anje Holmstad også en tale, hvor hun glædede sig over, at kulturen ikke kun er forbeholdt havnefronten, og at værket også kan være med til at give både beboere og omverden et bedre billedet af stedet, som hun sagde var groft undervurderet.