Se billederne: Mikkel Hansen på banen mod mobning

Selvom billetterne til Mikkel Hansens camps koster mange hundrede kroner, har de tradition for at blive revet væk på mindre end en dag, og det er ikke svært at forstå. For et 12-årigt barn er det formentlig en stor oplevelse i sig selv at løbe side om side med verdens bedste håndboldspiller, men Mikkel Hansen håber, at deltagerne i hans håndboldcamp får andet og mere med hjem end mindet om at have mødt deres idol.