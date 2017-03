Se billederne: Massiv opbakning til stadion-møde

Se billedserie Bænkene ne blev også taget i brug.

Helsingør - 03. marts 2017 kl. 10:24 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Folk strømmede torsdag aften til borgermødet om det omdiskuterede stadionprojekt på Gl. Hellebækvej. Modstanderne var i overtal, skriver Frederiksborg Amts Avis.

I avisen og på de sociale medier har der været kritik af, at Helsingør Kommune ikke har offentliggjort hverken forslaget til lokalplan for det nye 1. divisionsstadion på Gl. Hellebækvej eller borgermødet om det samme andre steder end på kommunens hjemmeside.

Imidlertid har Helsingør meget opmærksomme borgere. For tilstrømningen af borgere til mødet i Helsingør Hallen oversteg tydeligvis kommunens forventninger. Allerede 20 minutter før mødestart måtte de første af mange ekstra stole bæres ind i hallokalet. Og siden måtte tribunen også tages i brug. Det hører dog med til billedet, at både kommune og en lang række politikere gik ud og opreklamerede mødet for et par dage siden.

Selv om der også var en gruppe meget engagerede FC Helsingør-fans til stede til mødet, som virkelig glædede sig til, at det nye stadion stod klar - og Helsingørholdet også kunne rykke videre til Superligaen, så var det tydeligt, at langt, langt størstedelen af de hundredvis deltagere var enten skeptiske eller direkte modstandere af det store - og 57 millioner kroner dyre - stadionprojekt, som skal afløse det nuværende og traditionsrige stadion på Nordre Strandvej. Projektet til 57 millioner omfatter et 1. divisionsstadion, mens den planlagte 2. etape også skal omfatte badmintonhal og skydeklub, som i dag også har adresse ved Nordre Strandvej. Bliver 2. etape en realitet, så kommer prisen på projektet ifølge kommunens tal op på mindst 110 millioner kroner.

Hvorfor har i skjult lokalplan?

At mange borgere var vrede og frustrerede over både projekt og beslutningsproces kom allerede til udtryk under de indledende indlæg, hvor direktør i Helsingør Kommune, Lars Rich, ellers i sin egenskab af ordstyrer havde understreget, at spørgsmålene skulle gemmes til efter indlæggene. Indlæggene kom blandt andet fra borgmester Benedikte Kiær(K), udvalgsformand Jens Bertram(K) og centerchef Regin Nordentoft fra Center for By, Land og Vand.

Sidstnævntes indlæg blev mødt med et par uannoncerede spørgsmål fra sagen.

Hvorfor skal det gå så stærkt, at man sidste frist for at komme med indsigelser er næste uge? Hvorfor har I så travlt, og hvorfor har I skjult lokalplanen?, lød det fra salen.

- Lokalplanen er ikke blevet skjult, og otte uger er normal praksis for en høringsperiode - selv om man godt kan lave den længere, sagde Regin Nordentoft.

- Vi vil gerne i gang

- Men vi vil da rigtig gerne i gang med projektet, så det kan blive endelig politisk godkendt 29. maj, sagde centerchefen, der heller ikke høstede bifald, når han talte om de planlagte fire 45 meter høje lysmaster på stadionet, som får Teglstrup Hegn og Kongens Have/Marienlyst Skoven som nærmeste nabo.

Det beroligede heller ikke alle, at Region Nordentoft forsikrede salen, hvor mange naboer fra Sundparken og Hellebo Park var mødt op, om, at man ville forsøge at styre lyset, så det først og fremmest ramte banen - og ikke omgivelserne.

Ganske rigtigt er der tale om en meget stram tidsplan .For det er nemlig planen, at lokalplanen for projektet allerede skal godkendes i slutningen af maj, byggeriet sendes i udbud i løbet af sommeren og stadionet stå klar til sæsonstarten i 1. division i marts/april 2018.

Det er dog fortsat muligt at komme med indsigelser til lokalplanen frem til 9. marts i næste uge.

Allerede nu står det klart, at der er kommet en betydelig række indsigelser og klager over projektet. Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling har eksempelvis allerede indgivet en klage.

