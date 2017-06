Se billedserie Simon Spies? zobel-kåbe vakte opsigt i hans storhedstid. Og den kan ses på udstillingen på Bymuseet i Helsingør, takket være Jannie Spies, som har stillet den til rådighed for udstillingen. Foto: Allan Nørregaard

Se billederne: Janni kastede glans over Spies-udstilling

Helsingør - 04. juni 2017 kl. 06:41 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Simon Spies blev født i Helsingør for snart 100 år siden. Ny udstilling fortæller en anden historie om rejsekongen og kosmopolitten, om det han var rundet af, den han var, og ikke mindst den han også var, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Den kulørte presse var i absolut overtal, da Helsingør Bymuseums nye flotte udstilling »Simon Spies - Helsingør-drengen, der fik vinger« forleden åbnede på Helsingør Bymuseum. Spies-familien har altid forstået at tiltrække sig opmærksomhed, og netop denne udstilling fortæller da også noget ganske særligt om Helsingør-drengen Simon Spies og hans eventyrlige liv.

Janni Spies og hendes familie samt flere repræsentanter for Simon Spies-fonden var til stede, da udstillingen blev åbnet af borgmester Benedikte Kiær. Og hverken hun, museums-chef Mai-Brit Bager eller kurator Iben Vyff lagde skjul på, at Janni Spies har spillet en stor og aktiv rolle i udstillingens tilblivelse og stillet rigtig mange effekter, fotos og hidtil ukendte smalfilm til rådighed.

Minderigt billede

Janni Spies glædede sig over, at udstillingen viser ægte respekt for Simon Spies og hans historie.

- Simon var en livsnyder, har var generøs, nytænkende, farverig - og absolut ikke kedelig. For mig betød han alt i de få, men gode år, vi fik sammen, sagde Janni Spies og tilføjede, at udstillingen viser et minderigt billede af Simon, hans liv og hans virke.

Historien om Simon Spies er et moderne eventyr. Han blev født i 1922 og voksede op i ejendommen Stengade 34.

Ingen begrænsninger

- Vi kender nok alle de vilde og spektakulære historier om Simon Spies. Anekdoterne om de vilde fester, de dyre vaner, de mange kvinder, som for længst er blevet allemandseje. Men Simon Spies var så meget andet og mere end det, fastslog borgmester Benedikte Kiær i sin åbningstale.

- Han var et menneske, som allerede i en tidlig alder nægtede at lade sig begrænse, og som livet igennem udforskede, udfordrede og overskred grænser. - Udlængslen og nysgerrigheden efter det fremmede var en klar drivkraft i hans liv og forretning, men han bevarede forbindelsen til sine rødder, og fik blandt andet hver morgen leveret kildevand fra Rostgaards kilde udenfor Helsingør. - Noget trygt og rart ved at kunne nyde barndommens velkendte dråber hver dag, sagde Benedikte Kiær og trak paralleller fra hans dengang usædvanlige og provokerende adfærd til nutidens selviscenesættelse og grænseoverskridende adfærd på sociale medier, realityprogrammer og ugeblade.

- Men i Simon Spies tid var der en mening med »galskaben«, for han havde altid forretningen for øje, når han stjal opmærksomheden, fastslog borgmesteren.

Jannis samling

Udstillingen på Bymuseet har fem temaer, der tegner brudstykker af det utrolige menneske, Simon Spies var og det utrolige liv, han levede.

Janni Spies har velvilligt ladet museet låne en lang række af de effekter, hun har fra sin tidligere mand: hidtil ukendte smalfilm fra Simon Spies' liv, malerier, han selv har malet og andre, som han har købt på sine mange rejser, hans zobelskinds-kåbe, leopardtøflerne, hans mage forskellige stokke, fordybelsesstolen og mange, mange andre effekter. Og det hele kædes sammen af gode, oplysende tekster om den usædvanlige mands liv.

Spies, rejs og vær glad

Simon Spies var manden, de gjorde det muligt for hundredetusinder af almindelige danskere at rejse ud og opleve verden.

- Han åbnede rejsebureau i 1956 ud fra filosofien, at alle danskere skulle ud og se noget af denne verden, inden de skulle møde den næste, forklarede Janni Spies.

Og med sloganet Spies, rejs og vær glad, drog danskerne ud i verden.

Iben Vyff er kurator og formidlingsleder ved Museerne Helsingør og har været primus motor i opbygningen af udstillingen, som har været et par år undervejs.

- I Helsingørs DNA er en århundredlang tradition for at vende ryggen til land og orientere sig ud mod verden. Som person søgte Simon Spies ud, op og indad livet igennem, konstaterer Iben Vyff.

Simon Spies - Helsingør-drengen der fik vinger

Bymuseet, Helsingør

Sidste dag 31. maj 2019

www. museernehelsingor.dk