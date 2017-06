Se billedserie Chokolademester Peter Beier introducerer skuespillerne Natalie Madueño og Cyron Melville for den kreative proces, det er at skabe sin helt personlige chokolade. De to stjerneskuespillere, som til august skal spille Hamlet og Ofelia på Kronborg, var mandag i chokoladeskole i Peter Beiers Chokolades »værksted« på Ørsholt Gods i Gurre.Foto: Hamlet Scenen

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Hamlet og Ofelia i det søde hjørne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Hamlet og Ofelia i det søde hjørne

Helsingør - 18. juni 2017 kl. 05:59 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad har skuespil og chokolade til fælles ?

Umiddelbart ikke ret meget skulle man mene, men mandag formiddag blev de to kunstarter alligevel forenet, da Hamlet og Ofelia- alias Cyron Melville og Natalie Madueño trak i hvide kitler og forklæder og kastede sig ud i det store chokolademageri sammen med chokolademesteren himself, Peter Beier, i chokoladeimperiets hovedsæde på Ørsholt Gods i Gurre ved Helsingør.

Nyt samarbejde

Anledningen er et helt nyt samarbejde mellem HamletScenen og Peter Beier Chokolade, som lanceres, når Shakespeare-festivalen finder sted i august. I år på en helt ny scene, som bygges i voldgraven foran Kronborg.

Udover at nyde eminent skuespil, produceret af HamletScenen selv, kan publikum også glæde sig til at forkæle smagsløgene med fantastisk lækker chokolade - oven i købet med et touch af Hamlet og Ofelia.

De to skuespillere har nemlig sat deres helt egen signatur og kreeret to unikke chokolader, som præsenteres til Shakespeare-festivalen i de tre første uger af august.

Egen kakaoplantage

Inden Hamlet og Ofelia kaster sig over chokolade-smageriet får de en introduktion til den magiske verden over en nybagt bolle med den lækreste chokoladecreme til.

- Årh. Min datter på fem år ville nok være pænt misundelig på mig, hvis hun vidste, hvad jeg laver nu, lyder det fra Cyron, mens han sætter tænderne i den ultimative lækkerbid.

- Jamen I kommer nok til at spise så meget chokolade, at I ikke kan sove i nat, siger Peter Beier med kendermine.

Han har i Den Dominikanske Republik i Caribien sin egen kakaoplantage, og på Ørsholt gods er der i et orangeri indrettet en miniplantage. Store kakaotræer, bananpalmer og citrustræer stortrives i de 31 grader varme rum med meget høj luftfugtighed. Og på store billeder kan man se, hvorledes kakaofremstillingen foregår.

Smagsmuligheder

Svedige af den lumre luft går turen nu ned i produktionen, hvor medarbejderne trods lavsæson har travlt med at fremstille chokolader og flødeboller.

Nathalie og Cyron skal nu i gang med at finde frem til en chokolade, som de godt kan lide, og der er smagsmuligheder nok at vælge imellem: kaffe, lakrids, ingefær, salt, allehånde, kanel, chili,. cayennepeber, ristede saltede solsikkekerner, krokant, ristede mandelflager og kokos - for blot at nævne nogle - og i den våde genre er der intense pebermynte-, orange- eller citrusolier.

- Der er næsten for meget at vælge imellem lyder det fra de to totalt overvældede skuespillere, som nu skal finde deres smags-favoritter frem.

Men først skal de lave en basis og blande eksempelvis mørk chokolade, nougat og karamel i et passende forhold.

Og siden hen når den rette konsistens og blanding er fundet, skal der smags-tilsættes i en tilpas kombination af surt og sødt, salt og bittert.

Formen skal også matche smagen. Skal chokoladen være formet som hjerter, pyramider eller diamanter. Skal bunden være af lys eller mørk chokolade - eller skal det være bløde trøffelkugler, som man kan pynte, efter de er overtrukket med chokolade ?

Der er mange valg og meget, der skal tages stilling til.

Efter mange forsøg - om og om igen, finder Nathalie og Cyron endelig formelen på deres helt personlige chokolade: en meget feminin smagt til med lyserød champagne og med saltede, ristede mandelflager i bunden og en mere mandig hvor whisky, cayennepeber, chili og ingefær indgår og med ristede saltede solsikkekerner som pynt. Jeg er halv skotte, så whisky er jo en naturlig smags-ingrediens i mine trøffelkugler lyder det fra Cyron, mens han endnu en gang lige skal smage, om chokoladen nu også er god nok.

Kreativ proces

- Det er fantastisk. I er godt nok skarpe. I har haft fuld fokus på chokoladen, det er blevet virkelig godt, lyder det fra Peter Beier selv, da resultatet efter et par koncentrerede timer omsider er klart.

- Jamen det er jo ligesom når vi arbejder med skuespil: forfra, forfra og forfra. Vi er vant til at gå frem og tilbage i den kreative proces. Og nogen gange viske tavlen helt ren for at nå frem til det helt rigtige udtryk, forklarer Natalie Madueño, mens hun for gud ved hvilken gang slikker chokoladen af fingrene.

Hamlet julekalender

Idéen til chokolade-samarbejdet opstod i en god snak mellem HamletScenens direktør, Lars Romann Engel og Peter Beier, som begge kunne se fordele i samarbejdet og derfor besluttede at gøre ideen til virkelighed. Derfor har de to karakterskuespillere nu udviklet chokolade, som de har skulle sætte deres helt eget præg på.

Så selvom man i Beiers mange butikker finder utallige variationer over temaet chokolade, så er Hamlet og Ofelia-chokoladerne helt unikke.

Til Shakespeare-festivalen kan man også købe små To Be og Not To Be-chokoladeæsker med intense chokoladepastiller. Og udover de små lækre æsker med Hamlet og Ofelia-chokoladerne, man kan købe til forestillingerne, indgår skuespiller-chokoladerne også i en særlig Hamlet-julekalender, som Peter Beier og HamletScenen venter sig meget af. Det er meningen, at den skal blive en årligt tilbagevendende begivenhed, og være med til at brande Helsingør som Hamlets by.

relaterede artikler

Bedrag-stjerne på HamletScenen 29. december 2016 kl. 11:52