Se billedserie Manuskriptforfatter Thorbjørn Rafn, scenograf Catia Hauberg Engel, instruktør Sofie Stougaard, Cristine Albeck Børge og Lars Ranthe. Foto: Andreas Norrie

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Gallapremiere på Sofie Stougaards »Helsingør-film« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Gallapremiere på Sofie Stougaards »Helsingør-film«

Helsingør - 26. august 2016 kl. 13:51 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den røde løber var rullet ud torsdag aften i Cinema Center i Helsingør, hvor særligt indbudte gæster i massevis mødte op til verdenspremieren på spillefilmen »Kærlighed og andre katastrofer«, som er skuespilleren Sofie Stougaards debut som spillefilmsinstruktør.

Det har imidlertid ikke været nogen nem proces at få den stjernespækkede film med navne som Lars Ranthe, Christine Albeck Børge, Ellen Hillingsø, Paw Henriksen og Lisbeth Dahl klar til visning i landets biografer. Og det var da også en både glad og lettet instruktør, som torsdag bød gæsterne velkommen.

Således startede projektet nemlig helt tilbage i 2010 med et afslag på støtte fra Det Danske Filminstitut, og undervejs har projektet flere gange været tæt på at kuldsejle.

Imidlertid troede Sofie Stougaard, der bor på Ørebakken i Helsingør, og resten af holdet så meget på filmen, at det lykkedes at få Helsingør Kommune og en lang række lokale virksomheder til at støtte produktionen. En af redningsmændene undervejs var blandt andet Sundbussernes ene ejer Mogens Worre Sørensen, som ringede op og tilbød sin hjælp til at få gjort filmen færdig.

Torsdag var det endelig tid til at se resultatet af de mange års arbejde, og på trods af den lokale finansiering, så er der tale om en film, som når vidt omkring. Således kunne filmens producer Thomas Lydholm lige før premieren fortælle den fyldte biografsal, at filmen fra på torsdag får premiere i 80 biografsale over hele landet, og at tallen ugen efter år op på 120. Filmen kan selvfølgelig også ses i Cinema Center fra torsdag.

Lokale kulisser

Hele filmen er optaget i Helsingør - og det ses tydeligt. Således kommer seeren forbi en villa på Nationernes Allé, en kunstneratelier i Værftshallerne, Lo-Skolen, Hotel Marienlyst, Ilse Jacobsens kurbad, et autoværksted i Helsingørs erhvervsområde, Sundbusserne og værtshuset Københavneren på Sct. Anna Gade.

Filmen handler om den succesrige psykolog, Rosa, der er kontrolfreak og som lever i en kernefamilie med den evige drengerøv Frederik, hendes diamentrale modsætning. Men noget er helt galt i den tilsyneladende idyl.

Frederiks elskerinde, Sonja, er nemlig blevet gravid med hans barn, og da hun opsøger byens bedste psykolog - Frederiks kone Rosa - for at få hjælp, kæntrer Rosas og Frederiks ellers så trygge verden. På tragikomisk vis tvinges de nu begge til at se sig selv og hinanden i øjnene for at kunne besvare spørgsmålet: Har vi overhovedet en fremtid sammen ?