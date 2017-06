Se billederne: Første spadestik til 56 millioner dyr idrætsby

Se billedserie 56,5 millioner kroner beløber idrætsbyen sig til. Fra første spadestik-seancen i går ses her fra venstre direktør i Helsingør Kommune, Lars Rich, formanden for Sundheds-, idræts- og fritidsudvalget, Jens Bertram, formanden for Espergærde Gymnasiums bestyrelse, borgmester Thomas Lykke Petersen, rektor Henrik Boberg Bæch og borgmester Benedikte Kiær. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Helsingør - 08. juni 2017

Ny Idrætsby skal stå færdig på Gymnasievej om godt et år. Tirsdag blev første spadestik taget, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Ting tager tid. Det ved man i det kommunale system. Og det har idrætsudøvere i Espergærde også måttet sande. I mere end 10 år - snarere i knap 20 - har ønsket om nye idrætsfaciliteter i Espergærde været stort og presserende. Det er ikke blevet mindre med årene, og takket være et godt samarbejde mellem Helsingør Kommune, Espergærde Gymnasium & HF samt Lokale & Anlægsfonden er ønskerne nu nået til at kunne blive opfyldt.

Byggeriet begynder

Tirsdag blev det første spadestik taget til Ny Idrætsby i Espergærde, og selvom entreprenørmaskinerne allerede har været i gang et stykke tid og gjort forarbejdet, så var der megen symbolik i, da borgmester Benedikte Kiær, formanden for gymnasiets bestyrelse, borgmester Thomas Lykke Petersen og formanden for Idræts- sundheds og fritidsudvalget, Jens Bertram, stak spaden i jorden i et fælles greb. Byggeriet kan begynde.

Til næste år skal den nye idrætsby stå færdig, og den bliver epokegørende og nyskavende. Derfor støtter Lokale & Anlægsfonden projektet med otte millioner kroner. Der bliver nemlig opført seks nye idrætshuse, som sammen med Espergærde Gymnasiums idrætsfaciliteter skal udgøre idrætsbyen. Udover gymnasiets egne elever får en masse forskellige klubber plads i idrætsbyen, også nogen som ikke hidtil har været i kommunen - eksempelvis Squash-klubben, og idrætsbyen skal desuden forsøge at tiltrække nogle af de grupper, der er svære at få fat på: teenagere og kvinder.

Indvies næste år

- Det er ikke kun klassiske sportsgrene, der skal være her. Nyt design, teknologi og multifunktioner skal lokke idrætsudøvere til, lød det fra Benedikte Kiær, som allerede glæder sig til indvielsen i begyndelsen af august næste år.

Thomas Lykke Petersen var også begejstret for de mange idrætsgrene, idrætsbyen kan huse , og kan så frem til det nye styrke- og testcenter, som kan opfylde de krav, gymnasieeleverne blandt andet stilles i idræt.

Værd at vente på

Jens Bertram hæftede sig ved, at idrætsbyen med sine mange tilbud var værd at vente på.

- Det her er ikke en 20 x 40 ting. Her kan der spilles håndbold og badminton samtidigt - det er nyskabende, og det kommende fælleshus bliver et nyt mødested for klubberne.

- Man kan ærgre sig over, at der er gået så lang tid, men det gør ikke noget, når vi ser, hvad vi får, fastslog Jens Bertram.

Den Ny Idrætsby kommer i alt til at koste knap 56,5 millioner kroner. Heraf står Helsingør Kommune for de 47 millioner kroner, Lokale & Anlægsfonden for de otte og Espergærde Gymnasium donerer grund og lokalitet for cirka 1,3 millioner kroner.