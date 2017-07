Se billederne: En landbohave ud over det almindelige

På Horserød Byvej ved Helsingør gemmer der sig en landbohave ud over det sædvanlige. Bag ejendommen i nummer syv med vidtstrakte marker som baggrund åbenbarer der sig en gammeldags landbohave, som giver et sug i maven og mindelser om barndommens have hos bedsteforældrene. Staudebede indordnet i farver, og en køkkenhave på ikke mindre end 2500 kvadratmeter - med grøntsager sirligt på række og geled er, hvad man finder.

Al denne herlighed bliver der lejlighed til at tage i nærmere øjesyn, når Haveselskabet i den kommende weekend holder Åbne Haver over hele landet. Og en af dem, der inviterer indenfor er Margit Nielsen, som de seneste fem-syv år har dyrket en stor del af naboen, Monica Lindegards grund.

Margit Hun har mange hundrede stauder - nogen af dem stammer fra hendes mor og mormor, og med hendes sans for at farveordne dem og tage højde for blomstringstid, er det en lise for øjnene at gå på jagt efter de mange sorter, som lige nu blomstrer.