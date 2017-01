Se billedserie Helsingør Kommune kan prale af ikke mindre end 19 Gazelle-virksomheder som blev hyldet til nytårskuren i går. Foto: Allan Nørregaard

Se billederne: Borgmesterens nytårskur

Helsingør - 26. januar 2017

Det går rigtig godt for Helsingørs erhvervsliv fastslog borgmester Benedikte Kiær på nytårskuren på Kulturværftet, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Tre af Musikskolens dygtige elever spillede easy-listening-jazz mens 230 af Helsingør Kommunes erhvervsfolk onsdag i skumringen fandt vej til Kulturværftets store scene, hvor borgmester Benedikte Kiær havde indbudt til nytårskur. Der var bobler i glassene, chips og kransekage på bordene og snakken gik lystigt, mens der blev netværket.

Og borgmesteren kunne da også glæde sig over, at både erhvervslivet og erhvervsklimaet i Helsingør har det godt.

Det blev blandt andet demonstreret i hyldesten af kommunens 19 Gazelle-virksomheder, som vækstmæssigt har gjort det rigtig godt.

- Vækst er overskiften for de mange bevidste indsatser på erhvervsområdet i 2016, fastslog Benedikte Kiær, som også glædede sig over, at det lokale erhvervsliv har bedømt kommunens erhvervsvenlighed mere positivt end tidligere.

- Rammevilkårene for erhvervslivet skal være så gunstige som muligt. Grundskyldspromillen er sænket, dækningsafgiften er reduceret og byggesagsgebyret helt fjernet, for vi skal gøre det så enkelt og let som muligt at drive virksomhed, understregede Benedikte Kiær.

- Direkte dialog er vigtig, og erhvervskonsulenterne besøgte i 2016 godt 100 virksomheder, oplyste borgmesteren og nævnte, at Helsingør er en af de kommuner, der har flest nystartede virksomheder pr indbygger. Derfor forsøger man at skabe de bedste rammer for iværksætterne.

Èn indgang til kommunen gennem One Stop Service, mentorordninger med erfarne erhvervsfolk, en nordsjællandsk rekrutteringsservice i forhold til kvalificeret arbejdskraft og praktikpladser, og en ny udbuds- og indkøbspolitik er blot nogle af de tiltag, der skal hjælpe erhvervslivet i Helsingør, fastslog borgmesteren.

Hun løftede lidt af sløret for det indeværende år, som også tegner til at blive travlt.

- Investeringer og nybygninger vil præge 2017 i Helsingør Kommune, og vi kommer til at se de synlige resultater ikke blot i år men også de næste år. Over de kommende 10 år vurderes det, at der bliver brugt omkring 13 milliarder på byudvikling i kommunen, fastslog borgmester Benedikte Kiær.