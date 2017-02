Se billedserie Eleverne har arbejdet med tekst, musik og historierne omkring salmerne siden december. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: 500 skolebørn sang reformationsåret ind Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: 500 skolebørn sang reformationsåret ind

Helsingør - 08. februar 2017 kl. 11:32 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

'Marie gennem torne går', 'Du, som har tændt millioner af stjerner' og andre sangskatte fra den danske salmebog kom tirsdag formiddag til deres fulde ret, da 500 skoleelever sang dem i fællesskab i Sct. Olai Kirke.

Arrangementet var kulminationen på forløbet 'Et møde med den danske salme', som en lang række skoleklasser i Helsingør fra fjerde til sjette klassetrin har arbejdet med siden december. I det tværfaglige forløb har eleverne lært både tekst, musik og historien bag en række salmer.

500-året for Luther

Salmeforløbet har kørt som et samarbejde mellem skolerne og Helsingør Provsti de seneste 13 år, men i år er specielt, da det er 500 år siden, at reformationen fandt sted i Danmark. Temaet for salmeforløbet var derfor 'Fra korsang til fællessang.´

Før reformationen i 1517 var salmesang for eliten. Man lyttede på et kor og en præst, der talte og sang på latin, men med Luther og reformationen blev folket deltagende i salmerne, som nu var på dansk. Netop den historie mener domprovst i Stc. Olai Kirke, Steffen Ravn Jørgensen, at der ligger god læring i for eleverne.

- Rigtigt meget underholdning i vores samfund er lagt an på, at man sidder og lytter eller ser passivt på noget. Eleverne skal gerne kunne mærke, hvor rigt det er at være deltagende i noget, frem for at være tilskuer, siger domprovst Steffen Ravn Jørgensen.

Skoler i 14 kommuner, heriblandt også Fredensborg og Hillerød, har deltaget i salmeforløbet.