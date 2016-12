Se billedserie Mikki kastede sig ud i forhindringerne i skoven med stor energi - og flere kræfter, end man umiddelbart skulle tro. Foto: Sarah Marie Winther

Se billeder: Børn fra trange kår hyggede sig på julelejr

Helsingør - 30. december 2016 kl. 06:00 Af Sarah Marie Winther Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Julelejren i Helsingør Ferieby er den første af sin slags i Blå Kors' historie. Men hvis den viser sig at være en succes, påtænker organisationen at brede den ud til andre steder i landet til næste år ligesom sommerlejrene. Det fortæller lejrcheferne Pernille Abildgaard og Thilde Turen, der i de sidste fire dage har knoklet sammen med tolv frivillige og to kantinemedhjælpere for at give de 21 deltagere en god juleoplevelse. Det har blandt andet betydet småkagebagning, oppyntning, fællessang og en stor fest med flæskesteg, julegaver og dans om juletræet.

I dag er børnene i fuld gang med et løb, hvor de skal rundt til forskellige poster og gennemføre opgaver. For hver opgave får de en seddel, der skal lede dem på sporet af julemandens tøj. Han har nemlig glemt, hvem han er, og hvis ikke det lykkes at få hans hukommelse på gled, bliver det slet ikke jul.

På én af posterne skal børnene igennem en forhindringsbane, på en anden skal de vande en udtørret julestjerne med et sugerør, og på en tredje skal de sætte en julestjerne på toppen af et tegnet juletræ med bind for øjnene. Forhindringsbanen er løbets største hit, i hvert fald hvis man spørger Naja på 11 år og de to brødre, Oliver og William på 8 og 9 år.

- Det var sjovt at bygge den, men også at prøve den. Det er fedt, at der er lidt motion i det, siger Naja, der går til ridning i sin fritid og kender nogle af de andre børn fra den lejr, hun var på i sommers. Hun synes, at julelejren er hyggelig, men kunne bedre lide sommerlejren, fordi der var varmere udenfor.

- Forhindringsbanen var sjov. Jeg kan også godt lide hytterne, fordi de ikke er så store, og fordi jeg har fået en okay god sovemakker, som jeg kender i forvejen, siger William. Men også han kan bedre lide sommerlejren. Fordi det er den, der varer længst tid.

- Det plejer at vare en uge. Så slipper jeg for at være derhjemme og for at lave lektier, siger han.