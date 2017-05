Se Mikkel og Per på tur i Danmarks allerførste bil

Forsikret for 15 mio. kr.

Flunkende flot står den på Danmarks Tekniske Museum, som er så heldige at have det unikke eksemplar. Det er da også en kostbarhed, som er forsikret for ikke mindre end 15 millioner kroner, så det er en sag, der skal behandles med nænsom hånd, og her er Mikkel Posselt fra Humlebæk og Per Nielsen fra Slangerup selvskrevne. De to er frivillige på museet og har kendt hinanden i cirka 15 år i en fælles kærlighed til gamle biler.