Satser på vækst: Lokal trælast får ny ejer

Mange af de små tømmerhandler i yderområderne udenfor de store kæder kæmper en hård kamp for overlevelse. Og hvis de lukker, er der skabt endnu et problem for lokalsamfundet.

Ifølge Østerbro Tømmerhandel er problemet med mange af de små tømmerhandler i yderområderne, at de ofte drives som tankstationer, hvor de lokale kunder og håndværkere kun køber de mest fornødne småting og til for høje priser. Den valgte strategi for at redde tømmerhandlen er derfor at sænke priserne og at etablere en fælleskonto med Østerbro Tømmerhandels andre afdelinger i København og Nordsjælland. Andre vigtige elementer i strategien er at satse på lokale fagligt dygtige medarbejdere og at modernisere lokaliteterne og udvide sortimentet.