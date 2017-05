Sangskrivercamp med Chief 1

Chief1 har skrevet og produceret for artister som Ricky Martin, Sanne Salomonsen og Love Shop. Til september vil han og tre andre instruktører fra den danske musikbranche være mentor for en gruppe unge, talentfulde musikere på Marienlyst Slot. Musik Maker Co-Write er et fire dages kursus i september for sangskrivere i alderen 17-30 år, som drømmer stort. Campen er arrangeret af Musikmetropolen, der er et samarbejde mellem 14 sjællandske kommuner, som skal understøtte talentudviklingen i kommunerne, heriblandt Helsingør.