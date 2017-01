Se billedserie Erik Trolle, tv, og Finn Bjerre- Nielsen er initiativtagere til den underskriftsindsamling som netop er sat i gang i forbindelse med at lokalplanforslaget for nyt stadion er sendt ud i offentlig jøring. Projektet skal stoppes. Det er en fejltagelse, lyder det. Foto: Dorte Møller Rasmussen

Samler underskrifter for det grønne

Helsingør - 30. januar 2017 kl. 05:00 Af Dorte Møller Rasmussen

- Vi er ikke imod, at Stadion bliver moderniseret, men vi er imod, at Helsingør kommune er i færd med at ofre grønne områder for at kunne anlægge et nyt stadion til 57 millioner kroner på Gl. Hellebækvej. Og imod, at de vil sælge stadion-grunden til boligbygeri.

Sådan lyder det fra Erik Trolle og Finn Bjerre-Nielsen, som er to af initiativtagerne til en storstilet underskrift-indsamling mod lokalplan 1.167, som netop nu er ude i høring.

Der er blevet fremstillet flyers, som redegør for stadion-planerne og som opfordrer folk til at skrive under på en protest.

Det kan man enten gøre ved at sende flyeren ind til kommunen med underskrift, eller man kan gå på nettet og på adressen skrivunder.net/sommariva, give sin mening til kende.

Folk er imod

- Når vi taler med folk, siger de fleste, at stadion på Gl. Hellebækvej skal stoppes. Herregud der kommer 600 tilskuere til kampene, så at påstå, at alle er interesseret i fodbold, det passer simpelthen ikke, lyder det fra Trolle og Bjerre-Nielsen, som ikke selv har noget som helst imod fodbold. Deres protester går først og fremmest på, at man ødelægger naturen.

- Vi betragter det som en fejltagelse, at Helsingørs grønne områder skal ofres for at anlægge et nyt stadion med en række gener. De 45 høje lysmaster, der er planlagt, bliver de højeste i Nordsjælland, for de placeres på et i forvejen 30 meter højt område. De skal udstyres med en lysstyrke på 1500 lux, som vil give kæmpe lys-problemer i området. Det er en total disrespekt for borgerne i Hellebo Park og Sundparken, som bliver direkte berørt.

Og med sådan en lysanlæg kan man jo også sagtens forestille sig at stadion skal anvendes til store koncerter, med de gener, det medfører.

En anden indvending går på at anlægge parkeringsplads i Marienlyst skov - Tårnhøjbanen. Den benyttes i dag af fodboldspillere, spejdere og til start og mål for forskellige idræts-begivenheder.

Trafikproblemer

En placering af et nyt stadion på Gl. Hellebækvej vil i følge indsigerne skabe store trafikproblemer tæt på lokale bebyggelser.

- I lokalplanforslaget står der ganske vist, at der bliver to indkørsler : en nede fra byen - altså Gl. Hellebækvej, og en ovenfra. Det vil så sige igennem skoven og golfbanen. Det er jo helt vanvittigt og demonstrerer, at det ikke er folk med lokalkendskab, der har udarbejdet lokalplanen., påpeger Erik Trolle og Finn Bjerre-Nielsen.

Endelig går den organiserede protest-indsamling på, at et stort rekreativt naturområde bliver ødelagt.

- Kommunens stadionprojekt er sendt i høring og skal bremses, da »byudvikling« på Ndr. Strandvej vil betyde dyrt boligbyggeri for de få, samt ødelægge de områder, som er vores fælles kulturarv, lyder det fra initiativtagerne til underskriftsindsamlingen.

- Alle andre byer kæmper for at bevare eller skabe mulighed for grønne oaser. Helsingør gør det stik modsatte. Det er da underligt.

- Danmarks bedst beliggende fodboldstadion bør renoveres op til standarden gældende for 1. division, fastslår folkene på underskriftsindsamlingen og opfordrer folk til at skrive deres mening på blv@helsingor.dk senest den 8. marts.