Sag om dyrt landsstævne blev udskudt

Helsingør - 30. august 2016 kl. 20:12 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som tidligere beskrevet i Frederiksborg Amts Avis, så er Helsingør Kommune i konkurrence med kommunerne i Horsens og Svendborg med i opløbet om at være vært for DGI's store landsstævne i 2021, som imidlertid koster kommunen et beløb på intet mindre end mellen 23 og 28 millioner kroner - alt efter omfanget af sponsorater og regionsstøtte.

På Sundheds- Idræts og Fritidsudvalgets seneste møde besluttede et flertal bestående af Konservative, Socialdemokraterne og Lokaldemokraterne, at kommunen skulle indsende en endelig bindende ansøgning om værtsskabet, som ventes at tiltrække omkring 25.000 besøgende over fire dage. Imod forslaget stemte i fagudvalget Venstres og Dansk Folkepartis, som fandt ansøgningen økonomisk uansvarligt.

På Økonomiudvalgets møde mandag aften gik sagen imidlertid ikke så glat igennem som i fagudvalget - men en bindende ansøgning er ikke taget af dagsordenen. Således bestemte et flertal bestående af Konservative, Socialdemokraterne, Lokaldemokraterne og Enhedslisten, at sagen efter et forslag fra borgmester Benedikte Kiær(K) skulle undersøges mere grundigt inden en endelig stillingtagen, som skal ske senest i december, fremgår det af referatet fra Økonomiudvalgets møde.

Omvendt mente Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale og SF, at man skulle sige nej tak med det samme.

