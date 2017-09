Sag om bestikkelse smuldrer

To embedsmænd slipper for tiltale i sag om returkommission og falske håndværksordrer i Helsingør Kommune. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Nordsjællands Politi har efter længere tids efterforskning opgivet at rejse tiltale mod to tidligere ansatte i Helsingør Kommunes Center for Økonomi og Ejendomme, som i foråret 2016 blev bortvist, fyret og politianmeldt for over flere år at have modtaget bestikkelse fra et elektrikerfirma i forbindelse med tildeling af opgaver under udbudsgrænsen. Opgaver, hvor der blev faktureret for langt mere arbejde, end der blev udført.