Hornbæk IF?s gymnastikafdeling er klar til en ny sæson. Foto: Presse

Send til din ven. X Artiklen: Sæsonstart i Hornbæk IF gymnastik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sæsonstart i Hornbæk IF gymnastik

Helsingør - 07. august 2017 kl. 20:46 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når skolernes sommerferie er slut, slår Hornbæk IF's Gymnastikafdeling dørene op til en ny sæson med tilbud for alle. I gymnastikafdelingen er der muligheder for børn og voksne i alle aldre - lige fra voksen-barnholdet, hvor den yngste er 1 år - til Motion MK, hvor den ældste sidste sæson var 87 år og still going strong.

- Vi har en bred vifte af tilbud og dækker de flestes behov. Som noget nyt i år har vi tilføjet konceptet "Dance it", som er for dig over 18 år, der er vild med at bevæge dig til musik og have en fest i hverdagen, så har du lyst til at danse dig i form, er det lige holdet for dig, fortæller formanden for gymnastikforeningen, Kirsten Grønlund.

- Vi glæder os til at komme i gang. Alle vores instruktører står og tripper toptunede i kulissen, og vi byder alle - nye som "gamle" medlemmer - velkomne i gymnastikafdelingen med sæsonstart for alle børneholdene i uge 33 og for voksenholdene i uge 36. Tilmeldingen foregår online via Hornbæk IF's hjemmeside på www.hornbaekif.dk - klik på Gymnastik/Gang & Løb, hvor der også er en grundig beskrivelse af alle hold.