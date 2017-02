Professionelle såvel som amatøratleter vil være med, når startskuddet til EM i halv Ironman lyder d. 18. juni. Foto: Allan Nørregaard.

Send til din ven. X Artiklen: Sælger ironman-billetter for millioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sælger ironman-billetter for millioner

Helsingør - 08. februar 2017 kl. 03:59 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De deltagende atleter til sommerens EM i halv Ironman i Helsingør lægger mindst 3,5 millioner kroner i kassen hos arrangørerne. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. 1,9 kilometer svømning, 90 kilometer cykling og 21,1 kilometer løb. Selv den halve udgave af ekstremsportskonkurrencen Ironman er ikke for svage sjæle. Alligevel har et rekordstort antal personer meldt sig til, når der til sommer afholdes KMD Ironman 70,3 European Championship i Helsingør, bedre kendt som EM i halv Ironman. Tilmeldingen har rundet de 2000 deltagere, og ifølge direktør for Ironman Danmark, Thomas Veje Olsen, forventer man at ende på 2300-2400 deltagere.

Betaler i dyre domme

Sommerens EM bliver det største Ironman-arrangement hidtil på dansk jord.

De øvrige arrangementer i Aarhus og København ligger som regel omkring de 1800 deltagere.

- Jeg vil gå så langt som at sige, at det er den største Ironman i hele Skandinavien. Et EM er noget som rigtigt mange atleter ønsker at opleve, og det kan vi virkelig mærke, siger Thomas Veje Olsen.

Det er både professionelle og amatøratleter, der deltager i arrangement, og de lægger gerne en god skilling for deltagelsen. Det koster mellem 1680 kroner og 2165 kroner at være med i EM i Ironman, hvilket indtil videre rundt regnet har givet en indtægt på minimum 3,5 millioner kroner.

Deltagere fra hele verden

De indtil videre lidt over 2000 deltagere primært af danske og europæiske atleter, men hele verden kommer til at være repræsenteret.

- Der er interesse fra hele verden for arrangementet, så vi kommer til at have deltagere fra både Japan og USA, fortæller Thomas Veje Olsen.

KMD Ironman 70,3 European Championship afholdes i Helsingør d. 18 juni med en samlet præmiesum på over 500.000 kroner

relaterede artikler

Helsingør indblandet i rod om triatlon-EM 14. september 2016 kl. 12:24

Se billederne: 1900 jernmænd sprang i havet 19. juni 2016 kl. 10:53