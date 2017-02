Se billedserie Det nye vandværk er det kuperede terræn på grunden. Illustration: Møllen Arkitekter

Sådan kommer det nye vandværk til at se ud

Helsingør - 08. februar 2017 kl. 15:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden 1969 har vandværket på Agnetevej i Snekkersten leveret rent drikkevand til kommunens borgere. De gule murstensbygninger er dog med årene blevet voldsomt nedslidte og samtidig har kravene til moderne og kvalitetssikker håndtering af drikkevand ændret sig, så det nu er nødvendigt at opgradere produktionsanlægget og bygge et nyt vandværk.

I løbet af 2016 har Forsyning Helsingør afholdt en arkitektkonkurrence om det nye værk, og vinderne blev fundet lokalt. Møllen Arkitekter fra Helsingør løb

med sejren for et forslag, der vil genskabe tidligere tiders stolthed ved samfundetsfælles tekniske anlæg - og samtidig signalere det unikke faktum, at man i Danmark søger at få det reneste drikkevand, lyder det fra forsyningsselskabet.

Tekniske anlæg kan ses udefra

Arkitektonisk vil det nye vandværk få et "svævende" tag, og det vil blive integreret i terrænet, så vandet løber naturligt ned ad bakke og igennem de processer, der er nødvendige. Samtidig vil værket åbne sig mod lokalsamfundet. For vil det tekniske anlæg i bygningen kunne ses tydeligt udefra både dag og nat - ogindvendigt vil der blive etableret en gennemgående akse, der kan bruges som undervisningsbro.

- Vi er en af de få vandforsyninger i Danmark, der er certificeret som en fødevarevirksomhed. Det forpligter. Og derfor skal vi kunne levere det absolut reneste drikkevand i bedste kvalitet til vores kunder. Med det nye værk vil vi fortsat kunne gøre det. Men fremover får vi også en bygning, der er specialdesignet til at byde børn og voksne indenfor, så de bedre kan se processen, siger bestyrelsesformand i Forsyning Helsingør-

Per Tærsbøl understreger, at beregninger viser, at det på sigt er billigere for Forsyning Helsingør - og dermed kunderne - at bygge et nyt vandværk end at fortsætte med at vedligeholde.

Lukkede vandtanke I modsætning til det gamle værk, så bliver det nye værk bygget med lukkede vandtanke, der er placeret - frit stående i bygningen.

- Der er mange fordele ved at skifte over til lukkede vandtanke, der står over jorden. I dag er vandtankene gravet ned. Det var måden at gøre det på i gamle dage, men det betyder, at det er svært at inspicere og vedligeholde. Samtidig vil vi med det nye værk kunne øge hygiejnen, da iltning og filtrering sker i lukkede trykfiltre - modsat i dag med adgang til vandoverfladen, forklarer Henrik Backe, afdelingsleder i vandafdelingen i Forsyning Helsingør.

Det er nu op til Helsingør Kommune at udarbejde en lokalplan, der kan vedtages i efteråret 2017. Byggeriet af det nye vandværk forventes så at gå i gang i starten af 2018 - og værket skal stå klar til brug ultimo 2019.