Sådan bliver de 29 nye udsigts-lejligheder

Forud for byggeriet går to års forarbejde i udviklingsselskabet Innovater A/S i samarbejde med Jönsson Entreprise A/S. Det er danbolig Espergærde, der står for salget af byggeriet, og Thomas Bloch, medindehaver af danbolig i Espergærde forventer, at projektet vil give området et løft.