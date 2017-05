555 hold er tilmeldt Kronborgstafetten, som indvies af 225 SFO-børn. Foto: Presse Foto: Foto: Sandra Odgaard / SplitArt.dk

SFO-børn indvier Kronborgstafetten

Helsingør - 28. maj 2017

Kronborgstafetten bliver i år skudt i gang af 1. og 2. klasser fra hele Helsingør Kommune. På torsdag den 1. juni løber 225 børn fra kommunens SFO afsted på den to kilometer lange rute rundt om Kronborg.

For fjerde år i træk afholdes Kronborgstafetten på Kulturhavnen i Helsingør, hvor kommunens virksomheder, borgere, foreninger og institutioner stimler sammen i startområdet foran Kulturværftet. I år inviterer Kronborgstafetten også kommunens børn til at være en del af løbefesten. Derfor er 500 børn fra kommunens SFO'er inviteret til at indvie ruten omkring Kronborg, inden de voksne løber med depechen om aftenen.

Rundt om Kronborg

-Det er vigtigt for os at inddrage børnene i et lokalt arrangement, der sætter fokus på fællesskab og sundhed. Børnene bliver de første der betræder ruten omkring Kronborg og kan sikkert slå deres forældre, der skal løbe samme rute om aftenen, fortæller Jens Berthram.

SFO-børn fra kommunens 1. og 2. klasser løber ikke stafetløbet som de øvrige deltagere. De løber i stedet ruten omkring Kronborg samlet. Herefter er der diplom, medalje, frugt og vand til alle deltagende børn.

Pædagogisk afdelingsleder og koordinator, Mona Ejstrup Packert, håber på, at kommunens SFO'er vil bakke op om Kronborgstafettens initiativ og inddrage børnene i det lokale fællesskab.

555 tilmeldte hold

- Børnene synes, at det er spændende at opleve noget nyt og møde op i samlet flok til et stort arrangement. Derfor har vi over 200 SFO-børn tilmeldte på nuværende tidspunkt. De glæder sig til at se, hvor hurtigt de kan løbe rundt om Kronborg - og så er diplomer og medaljer jo også altid et stort hit, fortæller Mona Ejstrup Packert.

Der er grund til, at SFO-børnene får testet ruten grundigt, for i år har Kronborgstafetten slået alle tidligere deltagerrekorder. Over 555 hold er tilmeldt, og efter stafetløbet samles de mange løbere og heppere til fællesspisning og underholdning i Værftshallerne.