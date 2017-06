Bente Borg Donkin er blevet valgt som spidskandidat til byrådsvalget uden modkandidater. Foto: Maj og Magnussen Fotografer Foto: Foto: Vibeke Maj Magnussen / Maj

SF stiller med fem kandidater til valget

Helsingør - 29. juni 2017 kl. 04:12 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bente Borg Donkin genvalgt som spidskandidat. Formand ønsker mere kant, skriver Frederiksborg Amts Avis. SF i Helsingør har foreløbig valgt at opstille fem kandidater til kommunalvalget til november. Partiets spidskandidat blev partiets nuværende ene byrådsmedlem Bente Borg Donkin. Hun blev valgt enstemmigt på opstillingsmødet, fremgår det af en artikel i partiets medlemsblad Staffetten.

De øvrige fire kandidater er i rækkefølge på opstillingslisten: Thomas Kristensen, Anders Wilsbech, Peter Lauesen og Martin Holmgård.

På medlemsmødet, hvor opstillingen skete, blev det besluttet, at kandidaterne skulle opstilles sideordnet, så det er de personlige stemmetal som bestemmer, hvem som bliver valgt ind i Byrådet.

Ligeledes blev det besluttet at give partiets bestyrelse bemyndigelse til at opstille yderligere kandidater på listen.

SF fik ved sidste kommunalvalg i 2013 4,1 procent af stemmerne. Det var en voldsom tilbagegang i forhold til valget i 2009, hvor partiet fik valgt hele fire mandater ind i Byrådet.

Målt i stemmer var der tale om, at partiet mistede lidt over 3.200 stemmer.

Resultatet var dog i høj grad også resultatet af en landspolitisk tendens.

Rette op på budgetfejl

Der er øjensynlig lagt op til et SF med større kant til det politiske flertal i Byrådet. Det er i alle tilfælde ønsket fra SF Helsingørs formand Anders Wilsbech, der også selv er opstillet til Byrådet. Han i understreger i et indlæg i medlemsblandet, at SF ikke er et »fejlfinderparti«, men at det kan være nødvendigt at sige nej.

- Det er dog vigtigt at kunne sige nej - et nej kan vi godt begrunde - et nej signalerer, at SF har holdninger vi ikke gå på kompromis med, skriver han.

Han henviser blandt andet til, at SF ved at indgå i budgetforliget med Benedikte Kiær(K) og størstedelen af Byrådet var med til at lukke Vapnagaard Bibliotek selv om det var i modstrid med partiets kommunalpolitiske program.

- Det var en fejl. Den må vi løse, lyder det fra formanden.