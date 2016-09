S rækker ud mod bredt budgetforlig

- Den fornuftige situation vi står i er skabt ved, at byrådet de sidste seks-syv år har truffet de nødvendige beslutninger, hvor ikke alle har været lige sjove, sagde Henrik Møller og nævnte fire punkter, der danner udgangspunkt for partiets tilgang til budgettet: Ingen skattelettelser - brug i stedet pengene på velfærd. Budgetudfordringen skal løses gennem effektiviseringer fremfor servicereduktioner, og alle udvalg skal bidrage. De handicappede og deres familier skal friholdes for reduktioner, og der skal investeres i forebyggelse.

Henrik Møller afviste at lukke biblioteker uden der er sikkerhed for, at der kommer noget andet og bedre, og forslaget om at hæve lejen i kolonihaverne er socialt skæv, sagde han men tilføjede, at der er mange forslag i effektiviserings-kataloget, der kan gennemføres, uden det går ud over den sociale balance.