Rumænere mistænkt: Udsat for tricktyveri i Irma

Af Dorte Møller Rasmussen En 60-årig mand fra Helsingør blev onsdag udsat for tricktyveri, da han var i Irma på Gefionsvej for at handle.

Da manden havde betalt for sine varer i butikken og kom ud for at køre hjem på sin scooter, opdagede han, at hans pung lå på asfalten. Han troede, han selv havde tabt den og samlede den op, men bagefter viste det sig, at hans hævekort var stjålet, og der var hævet 1050 kroner fra hans konto.