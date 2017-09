Røveri mod 16-årig ved Multiparken

En 16-årig dreng fra Snekkersten blev mandag aften udsat for røveri. Klokken 19.54 fik Nordsjællands Politi anmeldelse fra den 16-årige om, at han var på vej til fods på stisystemet fra Multiparken mod Vapnagård, var blevet opsøgt af tre drenge, der stillede sig i vejen for ham og villa have hans taske. Han følte sig truet til at aflevere tasken og fik efterfølgende et skub i brystet, inden de tre forlod stedet.