Røverhistorier fra» De Syv Have«

Det er historier, om døde albatrosser, der bringer uheld, koen på loftsplanken og aben fra Færgestræde, der er på programmet, når historiefortælleren i uge 29 og 30 blænder op for dramatisk fortalte historier på Skibsklarerergården i Strandgade i Helsingør. Fælles for alle historierne er, at de stammer fra den tid, hvor Helsingør var berømt og berygtet på De Syv Have og at de alle svæver i grænsefeltet mellem fakta og fiktion. Det er nemlig dér, at det bliver rigtigt interessant som tilhører, mener André Andersen.