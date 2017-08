Helsingør Kommune risikerer sanktioner fra staten, hvis ikke budgetterne for 2017 korrigeres. Derfor skal Kultur- og Turismeudvalget, Socialudvalget og Børne og Uddannelsesudvalget i næste uge til stilling til en række mulige besparelser. Foto: Sarah Marie Winther.

Risiko for sanktioner: Tre udvalg tager forskud på besparelser

Helsingør - 13. august 2017

Kulturværftet, hjemmeplejen og skolerne i Helsingør er udfordret på budgetterne, hvilket kan føre til sanktioner fra staten, skriver Frederiksborg Amts Avis. På mandag vender byrådspolitikerne tilbage fra sommerferie, når en række udvalgsmøder står på programmet, og her skal sparekniven op af skuffen med det samme, lader det til. Helsingør Kommune har nemlig svært ved at holde budgetter på blandt andet skoleområdet, kulturområdet og socialområdet, viser en revision. Derfor skal Socialudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur- og Turismeudvalget tage stilling til en række spareforslag, som kan iværksættes med det samme og hjælpe på budgetbalancen for 2017. Det sker forud for efterårets budgetforhandlinger, hvor byrådet skal vedtage budgettet for 2018-2021.

Blandt synderne er Kulturværftet og Toldkammeret, som begge allerede har fået lavet handleplaner for afviklingen af deres gæld. På socialområdet er det hjemmeplejen, der kæmper med budgettet, og på børne- og uddannelsesområdet er det især skolerne. Med udgangen af 2017 forventes Helsingørs skoler at have en samlet gæld på 40,3 millioner kroner, hvilket blandt andet skyldes faldende elevtal.

Det fik før sommerferien Børne- og Uddannelsesudvalget til at igangsætte en stor Deloitte-undersøgelse af skolernes økonomistyring, og der er nu lagt en handleplan for at rette op på økonomien på området.

Mange bække små

Forvaltningen på de tre områder har udpeget en række spareforslag, som kan hjælpe på finanserne allerede for 2017. Det drejer sig blandt andet om at skubbe eller helt droppe DGI-certificering af dagplejen, at udlicitere af indkøb af lydbøger til Danskernes Digitale Bibliotek, afskedigelser på Helsingør Musikskole og at tilbyde hjemmeboende ældre plads på plejehjem og generelt effektivisere i hjemmeplejen. Tiltag som kan spare alt fra 20.000 til flere hundrede tusinde. Møderne i de tre udvalg finder sted mandag og tirsdag i den kommende uge.

