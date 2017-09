Rigmand byggede privat terrasse på offentlig strand

Den har bredt sig langt ud i klitterne, et godt stykke ud over matriklen. Det skriver Helsingør Dagblad.

Ejeren har plantet græsplæne og anlagt to flisebelagt terrasser som strækker sig et godt stykke ud i det offentlige areal, og for at hindre uvedkommende i at komme ind er der sat et hegn op omkring hele det, viser det sig nu, ulovligt indvundne område.

Det skriver Helsingør Dagblad, som på vegne af undrende borgere i området for et år siden gjorde Kystdirektoratet i Lemvig opmærksom på grundudvidelsen, og nu har direktoratet varslet ejeren om, at der er tale om en overtrædelse af Naturbeskyttelsesloven.

Han skal derfor sløjfe den del af terrassen, der ligger uden for matriklen, fjerne hegnet og føre arealet tilbage til det, det var engang, nemlig en offentlig strandklit.