Retrobiler fyldte Kulturhavnen

- Vi kører på fjerde år nu, så det er ved at blive en veletableret succes. På de rigtig gode dage har vi halvandet hundrede biler. Vi er rigtig glade for at have den her aktivitet på havnen, som ellers kan virke lidt som en stenørken, fortæller John Calberg, som er idémanden bag projektet, og derudover også er konservativt byrådsmedlem i Helsingør Kommune.