Sune Bek trådte til som rektor på Helsingør Gymnasium i 2014. Foto: Allan Nørregaard

Rektor afviser: Ingen mobning hos os

Helsingør - 25. februar 2017 kl. 04:23 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når arbejdspladsvurderingen på Helsingør Gymnasium peger på stigende mobning blandt lærerne, skyldes det en misforståelse, siger rektor. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. På Helsingør Gymnasium er der fremgang at spore på en række parametre, når det kommer til arbejdsmiljøet. Det viser en nylig arbejdspladsvurdering, APV, hvor der er fremgang på 16 ud af 22 parametre, heriblandt ledelsens kvalitet og anerkendelse, samt loyalitet. Et resultat, som rektor Sune Bek er stolt over.

- Det er glædeligt, at vi kan præsentere en så overvejende positiv APV, når vi står i en hård tid med besparelser på gymnasiet, siger Sune Bek.

Kan fortolkes bredt

Blandt de seks parametre, som ikke falder favorabelt ud finder man stress og udbrændthed samt en stigning i mobning lærerne imellem, men ifølge rektor Sune Bek skyldes det, at det konkrete spørgsmål kan tolkes meget bredt.

- Respondenterne har svaret, at der pga. stigende arbejdspres ville kunne opstå situationer, hvor man bliver kort for hovedet og siger noget mindre pænt. Men det er rent hypotetisk, så det er helt misvisende at tale om mobning, siger Sune Bek.

Samme melding kommer fra lærernes tillidsrepræsentant, Claus Røder i et mailsvar til Frederiksborg Amts Avis.

Sune Bek erkender dog, at der har været udfordringer på ledelsesplan og hos det tekniske administrative personale.

- Der er enkelte, der har udtalt sig negativt i undersøgelsen, hvor vi efterfølgende har haft en samtale om udfordringerne, siger Sune Bek.

Han peger dog på, at der har været for få respondenter i ledelsesundersøgelsen til at konkludere noget definivt, hvorfor man nu overvejer at lave en samlet arbejdspladsvurdering for alle medarbejdere.