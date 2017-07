Rekordstort krydstogtskib passerer Helsingør

339 meter i længden og 56 meter i bredden. 15 passagerdæk og tre mandskabsdæk med plads til henholdsvis 4370 gæster og 1360 medarbejdere. Det er de enorme specifikationer, som krydstogtskibet M/S Independence of the Seas kan prale af. I den forgangne uge lagde to krydstogtskibe, M/S Prinsendam og M/S Artania, til i Helsingør, der dog i størrelse bliver kraftigt overskygget af det skib, som tirsdag aften passerer Helsingør og Helsingborg, og som formentlig bliver lidt af et syn for folk på kajen. Klokken halv otte tirsdag morgen sejler M/S Independence of the Seas fra Oslo, hvor det i øjeblikket holder til kajs, og sætter kurs mod København, der er den næste destination. Omkring klokken halv ti samme aften passerer skibet Helsingør, og bliver dermed det største passagerfartøj til at sejle igennem Øresund nogensinde. M/S Prinsendam og M/S Artania kunne tilsammen huse i underkanten af 1900 krydstogtgæster, hvilket er under halvdelen af, hvad M/S Independence of the Sea kan transportere.