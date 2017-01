Rekordmange våben beslaglagt hos kriminelle

Vold skyldes flere unge

Antallet af anmeldelser om vold steg i 2016 med 130, og nåede således op på 2.266. Men hos politiet ser man ikke stigningen som et resultat af et generelt større kriminalitetsproblem, da befolkningen i Helsingborg gennem de senere år er vokset voldsomt, og at andelen af 15 til 17-årige unge mænd er steget markant. Netop denne aldersgruppe står for en meget stor del af antallet af særligt mindre grove voldsforbrydelser, siger Sven Holgersson, der er chef for Helsingborgs Polisen, til Helsingborgs Dagblad.