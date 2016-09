Hvis Cykelteket ikke får den nødvendige kommunale støtte, må det lukke, vurderer Center for Teknik, Miljø og Klima. Derfor foreslår det at man udlejer reklameplads på cyklerne til lokale virksomheder. Foto: Allan Nørregaard

Reklamer kan redde Cykelteket

Helsingør - 05. september 2016 kl. 09:49 Af Sarah Marie Winther Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis Cykelteket skal overleve uden støtte fra kommunen, skal cyklerne reklamere for lokale virksomheder. Almindelig eller el? Let eller tung? Tre eller tolv gear? Der er mange valg at tage stilling til, når man overvejer at investere i en ny cykel, men et samarbejde mellem Helsingør Kommune og cykelkulturhuset Bicycle Innovation Lab har gjort cykelkøb lettere for byens borgere.

Alle, der bor eller arbejder i Helsingør Kommune, kan således gå ned på havnefronten til Cykelteket og låne en jernhest i en uge. Hvis man afleverer den til tiden i intakt stand, er de 500 kroner til depositummet det eneste, man skal have op ad lommen.

Men fremover skal man måske også affinde sig med at være en omkørende reklamesøjle. Cykelteket er nemlig i fare for at miste sin støtte fra kommunen, og ifølge Center for Teknik, Miljø og Klima er en sponsorløsning den eneste reelle mulighed for at nedbringe omkostningerne til driften af Cykelteket. Det fremgår af en dagsorden for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets møde på tirsdag.

Eneste mulighed

Siden Cykelteket åbnede for halvandet år siden, har det ligget i kortene, at tilbuddet skulle kunne finansiere sig selv fra 2017. Men det mener den tekniske forvaltning i kommunen ikke kan lade sig gøre.

Hvis Cykelteket bliver omdannet til et offentlig-privat partnerskab, vil det skabe juridiske udfordringer, som vil gøre driften af tilbuddet meget kompliceret, lyder det i dagsordenen.

Samtidig fraråder forvaltningen, at Cykelteket bliver omdannet til en selvstændig forening, eftersom erfaringer fra Cykelbiblioteket i København viser, at der bliver udlånt langt færre cykler. Dermed vil det have negative konsekvenser for de sundheds-, klima- og bylivsmæssige effekter, som Cykelteket indtil nu har kunnet fremvise.

Frivillige kræfter Endelig mener forvaltningen, at det vil skabe et usikkert grundlag for Cykeltekets faste åbningstider, hvis det fremover skal drives af frivillige kræfter. Det vil heller ikke løse problemet med udgifter til vedligeholdelse af cyklerne og og eventuelle nye cykelindkøb.

Derfor har forvaltningen ansøgt om 300.000 kroner af budgettet for 2017-2010 til videreførelse af Cykelteket, men foreslår samtidig, at kommunen udlejer reklameplads på cyklerne til lokale virksomheder.

10.000 for en reklame

Beløbet for en reklameplads vil ligge på mellem 1.000- 10.000 kroner, og hver reklame vil som udgangspunkt sidde på cyklerne et år ad gangen. Hvis ikke det lykkes at inddrive nok sponsorater, kan perioden justeres til et halvt år.

De lokale virksomheder skal kontaktes og tilbydes reklameplads på cyklerne, og det kan eventuelt gøres med en auktionsdag i oktober i år, hvor virksomheder kan byde på det beløb, de vil betale for reklameplads på de enkelte cykler.

I midten af august blev Helsingør Kommune kontaktet af Fredensborg Kommune, der ville forhøre sig om muligheden for at koble sig på Cykelteket, så Fredensborgs borgere også kunne benytte tilbuddet.

Hvis Fredensborg bliver en del af Cykelteket, regner forvaltningen med, at kommunen vil kunne bidrage med cirka 100.000-150.000 kroner til Cykelteket årligt. Dermed vil udgifterne for Helsingør Kommune blive markant mindre.

En cykelsucces

For politikerne var succeskriteriet for det første år med Cykelteket, at der blev udlånt minimum 400 cykler. Men på et år har Cykelteket haft 1000 udlån og 550 lånere, og på baggrund af det første halve år ser det ud til, at der vil blive udlånt minimum samme antal cykler som sidste år.

Samtidig viser tal fra Cykelteket en ændring i borgernes adfærd, efter de har haft en cykel til låns i en uge. Langt færre brugte bilen som deres primære transportmiddel i hverdagen, og langt flere cyklede mere.

Adfærdsændringen har også kunnet mærkes hos de lokale cykelhandlere, som melder om stigende interesse i specialcykler samt flere salg til kunder, som har lånt en cykel i Cykelteket.

Cykelteket er netop ved at indgå i et samarbejde med Frivillignet for flygtninge og forvaltningen om cykel- undervisning af flygtninge. I forvejen samarbejder tilbuddet med forvaltningen om Cykling Uden Alder.

