Redningsaktion tæt på færgeruten

Det var besætningen på en båd, der ringede direkte til SRSH vagttelefon og fortalte, at genuaen - det forreste sejl - var røget og nu hang fra fæstet og sad fast i skruen på en position lige syd for færgeruten Helsingør-Helsingborg.

Under uheldet opstod der flere tilfælde, hvor båden var helt nede at ligge og blev trukket sideværts i den friske vind og de pæne bølger, men besætningen fik bjerget nok til at få så meget kontrol, at de kunne sejle langsomt frem for sejl, hvorefter de kontaktede Søredningsselskabet med ønske om assistance.