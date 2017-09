De Radikale ønsker at gøre Øresund til marin nationalpark og sætte stop for sandsugningerne. Her ses Jens Peder Jeppesen (Øresundsakvariet), Camilla Kampmann (byrådskandidat), Martin Lidegaard (folketingsmedlem), Christian Holm Donatzky (byrådsmedlem) og Knud Mogensen (byrådskandidat). Foto: Presse

Radikale: Gør Øresund til marin nationalpark

- Det er helt afgørende, at vi får beskyttet Øresund bedre og stoppet sandsugningerne. Det er et unikt havmiljø, som er til glæde for både natur, fisk og mennesker. Senest har også tunen opdaget Øresunds rige fiskeliv, og det er bare med til at understrege, at vi skal passe på Øresund, der er en national attraktion, siger byrådsmedlem Christian Holm Donatzky og Camilla Kampmann, der er formand for det Radikale dialogforum for grøn omstilling.