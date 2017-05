Christian Even De Castro og hans hustru Teresa fra Espergærde står i spidsen for den nye REMA 1000 i Kvistgård. Foto: Presse

Send til din ven. X Artiklen: REMA 1000 er klar til at åbne i Kvistgård Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

REMA 1000 er klar til at åbne i Kvistgård

Helsingør - 20. maj 2017 kl. 04:48 Af Dorte Møller Rasmussen Mens byggeriet af Kvistgårds REMA 1000 på Kongevejen 330 skrider planmæssigt frem, tæller butikkens købmand ned til Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag den 8. juni klokken 8 byder købmand Christian Even De Castro indenfor i den nye 620 kvadratmeter store butik, når formanden for Teknik, Miljø- og Klimaudvalget, Johannes Hecht-Nielsen, klipper snoren.

- Vi glæder os utroligt meget. Det bliver dejligt med en butik tæt på, siger Christian Even De Castro, der sammen med sin hustru Teresa og 25 nyansatte medarbejdere udgør staben i REMA 1000 Kvistgård.

Lokal baggrund

- Jeg er opvokset i Humlebæk, og vi bor i Espergærde, så jeg kender området og folk her rigtigt godt. Det er en stor fordel, og det betyder også, at jeg vil engagere mig med opbakning til det lokale foreningsliv, forklarer Christian Even De Castro.

Christian og Teresa Even De Castro har indtil nu drevet REMA 1000 i Kregme gennem tre et halvt år. Hverdagen med fire børn bliver derfor langt nemmere, når der fremover ikke er 42 kilometer til butikken fra bopælen, men blot to kilometer.

Erfaren købmand

36-årige Christian Even De Castro har en længere karriere i butikslivet bag sig. Efter hf-eksamen blev Christian som 21-årig butikschef i Netto i Espergærde, og senere avancerede han til distriktschef. Fire år efter blev han headhuntet til Fakta, hvor han fungerede som salgschef. Yderligere fire år gik, og så var der bud efter Christian fra REMA 1000. I dag er Christian REMA-købmand med liv og sjæl. Som franchisetager sætter han pris på at være herre i eget hus og skulle stå til ansvar for rigtigt mange kunder hver eneste dag.

- At være købmand er et af de få jobs, hvor du hver dag bliver vurderet af mellem 1000-1400 kunder - om de synes, det du gør, er godt nok.

Lavpriskæden Uno-X netop har i øvrigt netop færdiggjort opførelsen af en spritny station lige ved siden af supermarkedet. Butikkens åbningstider bliver kl. 7.00 - kl. 21.00 alle ugens dage.