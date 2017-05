I forbindelse med sit Facebook-opslag lagde Christian Holm Donatzky dette billede fra Stengade op som eksempel på skiltejunglen. Foto: Facebook.

R til kamp mod grimme gadeskilte

Helsingør - 27. maj 2017 kl. 05:58 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De Radikales Christian Holm Donatzky er træt af skiltejunglen i Helsingørs hovedstrøg og stiller forslag om forbud mod løse skilte. Pizza, fadøl og smørrebrød, Iphone-reparation. Det skorter ikke på tilbud, når man vandrer ned ad Stengade i Helsingør, hvor de forretningsdrivende har opsat løse skilte i massevis i forsøget på at styre de handlende i retning af netop deres butik. Og det er ikke noget, der pynter på bykernen. I hvert fald ikke ifølge Christian Holm Donatzky, der er formand for Børne- og Uddannelsesudvalget og byrådsmedlem for De Radikale.

Bør ændres

Den nuværende gademanual tillader de forretningsdrivende at skilte ligeså vildt, de vil, men det bør ændres, hvis det står til Christian Holm Donatzky. I et opslag på Facebook oplyser han, at han stiller forslag om et generelt forbud mod skilte på det kommende byrådsmøde.

Discount

- Skiltene betyder en discountliggørelse af butikkerne. De skæmmer bykernen og skader butikkerne. Derfor stiller jeg til byrådsmødet på mandag et forslag om generelt forbud mod løse skilte. For bykernen og forretningernes skyld, skriver udvalgsformanden bl.a. i sit Facebook-opslag.

Ifølge den nuværende gademanual må løse skilte i byrummet maksimalt være 120 centimeter høje og 70 centimeter brede, ligesom de ikke må være til gene for færdslen på gaden. En medvirkende årsag til den nuværende skiltemængde er også, at manualen tillader forretninger i sidegader at stille skilte på nærmeste hovedstrøg.