R: Forebyggelse - ikke reparation

- Det er vigtigt at fastholde tidlig indsats og gode forebyggende initiativer. I stedet for at tænke i et populistisk øjebliksbillede, skal vi prioritere det, som gavner borgerne og kommunen på lang sigt, sagde den radikale Christian Holm Donatzky som har tre hovedønsker på driften og to på anlæg til budgettet for 2017.