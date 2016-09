Helsingør Kommune har ansat tre medarbejdere, der selv har haft psykisk sygdom inde på livet, som støttemedarbejdere til sindslidende borgere. Foto: Sarah Marie Winther

Psykisk syge bliver mødt af ligesindede på kommunen

Helsingør - 11. september 2016 kl. 06:06 Af Sarah Marie Winther Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et nyt partnerskabsprojekt trækker på tidligere sindslidendes erfaringer. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. Det kan være svært at få hverdagen til at hænge sammen efter en psykisk sygdom, hvis man ikke har nogen i nærheden, der ved, hvad man er gået igennem.

I 2014 fastslog den daværende regering med en ny handleplan, at mennesker med psykiske lidelser ikke længere skulle betragtes som kronisk syge. Det skabte et behov for et nyt samarbejde mellem de, der slås med psykisk sygdom, og indsatserne i regionerne og kommunerne.

Blandt andet derfor igangsatte Region Hovedstaden et partnerskabsprojekt, der går ud på at uddanne mennesker med personlige erfaringer med psykisk sygdom til at indgå i regionale og kommunale indsatser som såkaldte peer-støtter. Deres vigtigste kompetence er erfaringerne, og dem kan de bruge til at hjælpe andre psykisk syge videre i livet.

Partnerskabet består i dag af Region Hovedstadens Psykiatri, Københavns Kommune, Rudersdal Kommune, Helsingør Kommune, Psykiatriforeningernes Fællesråd og Det Sociale Netværk. Hver kommune har tre peer-støtter ansat i stillinger på 12-25 timer om ugen, indtil projektet slutter i 2018.

Fællesskab om sygdom

I Helsingør Kommune er projektets pilotfase netop overstået, og ud fra statusrapporten kan der allerede spores begyndende forandringer. Det fremgår af en dagsorden for tirsdagens møde i Socialudvalget. Her har Center for Særlig Social Indsats fremlagt de vigtigste pointer i rapporten.

En af dem er, at de nye medarbejdere har været med til at indgyde håb for flere borgere. Med deres egen sygdomshistorie og udvikling er de nemlig et levende bevis på, at det er muligt at komme sig fra en psykisk sygdom og bruge sin sårbarhed til noget konstruktivt.

Samtidig har mange borgere sat pris på det fællesskab, de og medarbejderen har haft om sygdomserfaringer. Det har givet dem mulighed for at spejle sig og bruge medarbejderen som forbillede.

I en video, der er produceret af den frivillige forening Outsideren, taler fleksjobberen Christian om sine oplevelser som støttemedarbejder i Helsingør Kommune. Han har diagnosen skizotypi, men det er lykkedes ham at »sparke« sygdommen ned med motion, sund kost og rygestop, og i dag er han forholdsvist ugeneret af den.

Ud med pædagogsproget

Christians opgave er at tage ud til psykisk syge borgere og tale med dem om hvordan de har det. Han arbejder 12 timer om ugen, og på en uge møder han alle former for diagnoser, lige fra ADHD til angst. Hans indtryk er, at de fleste rigtig gerne vil have det bedre.

- Men hvis man siger »nu er jeg her for at hjælpe dig«, så kan det være ligemeget. Man skal være autentisk, bruge sin person og holde det der pædagogsprog ude, forklarer han.

Christian er overbevist om, at hans erfaringer giver ham en fordel i forhold til sine kolleger. Men han har også fundet ud af, at det kan gå både godt og skidt, når han taler frit fra leveren om sit liv med op- og nedture.

- Hvis det er passende, at jeg siger »fuck, jeg kan godt huske det der, det var noget lort. Jeg har været der, og jeg er der stadigvæk hver dag«, så siger jeg det. Men i nogle situationer har det virkelig gjort skade at fortælle, at jeg har en diagnose. Så har jeg skræmt folk, siger han.

Fortæller noget ægte

Heldigvis har Christians baggrund haft en positiv indvirkning på langt de fleste borgere, han har haft kontakt til.

- Jeg skal ikke prale eller noget, men jeg kender en gut, der har taget et kæmpeansvar for sit eget liv. Og jeg tror på, at jeg har motiveret ham. For han har kunnet se, at hold kæft, der sidder én, og det er ægte, det han fortæller. Det er ikke bare teori, han hiver frem, siger Christian.

Projektet er finansieret af midler fra satspuljeaftalen i 2014, hvor der er givet 9,3 millioner kroner. Kommunerne finansierer selv de tre medarbejdere sammen med et tilskud fra satspuljen i 2016 og 2017.

Det er op til Socialudvalget at beslutte, om Center for Særlig Social Indsats skal arbejde med en plan for fremadrettede peer-støtter i Helsingør Kommune.

