Ellekildehus Skovbørnehave ligger i et tidligere skovløberhus lige ud til Hornbæk Plantage. Foto: Allan Nørregaard

Private institutioner får lov at udvide med flere pladser

Helsingør - 18. januar 2017 kl. 15:41 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er flere pladser på vej i skovbørnehaven Ellekildehus og Kvistgård Private Børnehus. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. På det seneste møde i Børne- og Uddannelsesudvalget blev der i fuld enighed givet tilladelse til, at den private institution Ellekildehus Skovbørnehave kunne få lov til at udvide institutionen med yderligere fire pladser, så der nu kan gå 30 børn på stedet. Derudover gav udvalget også grønt lys til, at institutionens åbningstid blev udvidet med 30 timer ugentligt således, at åbningstiden nu vil være fra 06.30 til 17.

Tilladelsen blev givet efter, at forvaltningen i Center for Dagtilbud og Skoler havde aflagt et tilsynsbesøg på stedet for at tjekke om faciliteterne til at huse de ekstra børn var i orden. Det konkluderede forvaltningen var tilfældet, men understregede, at det nuværende bygninger næppe kunne rumme mere end 30 børn.

De private institutioner får et tilskud pr. barn svarede til, hvad kommunen betaler pr. barn i kommunale institutioner.

Kræver ekstra pusleplads

Også Kvistgård Private Børnehus har søgt om tilladelse til at udvide antallet af pladser i vuggestueafdelingen fra 12 til 17.

På mødet i udvalget blev det besluttet, at give en tilladelse til opnormeringen på betingelse af, at der bliver indrettet en ekstra pusleplads og et ekstra grupperum, hvor de mindre børn kan trække sig tilbage.

norrie