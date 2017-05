Prins Joachim besøger skoleskibet i Helsingør

Skoleskibet Danmark vender i den kommende weekend hjem til Danmark efter halvandet års togt under fremmede himmelstrøg. Søndag 14. maj anløber Skoleskibet Danmark Kongekajen i Helsingør, som den første danske by. Her bliver det liggende de kommende to dage, hvor offentligheden blandt andet vil have mulighed for at komme om bord af flere omgange.

Mandag den 15. maj mellem 17 til 19 er Helsingør Kommune ved borgmester Benedikte Kiær vært ved en reception for indbudte gæster ombord på Skibet. Blandt de indbudte gæster er protektor for Skoleskibet Danmark H.K.H. Prins Joachim, oplyser Helsingør Kommune i en pressemeddelelse.