Posten i Espergærde Centret flytter nok engang. Foto: Lisbeth Rinda Torp

Posthuset i Espergærde flytter igen

Helsingør - 30. august 2017 kl. 10:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 11. september slår et nyt posthus dørene op i Espergærde. Det kommer til at ligge i Meny på Øster Torv 10. Posthuset overtager denne dato alle byens pakker, mens det fra nytår helt erstatter posthuset i Espergærde Vinhandel.

- Jeg glæder mig over, at vi har kunnet få en aftale i stand om et posthus hos Meny. Dermed har vi sikret, at vi fortsat kan tilbyde vores kunder i Espergærde en god postservice, hvor man kan foretage sine postforretninger alle dage fra kl. 8 til 20, siger Maj-Britt Radmer, der er distriktschef i PostNord.

I det nye posthus kan kunderne som altid hente og sende pakker og breve samt købe frimærker og pakkelabels til indenlandske forsendelser i hele Menys åbningstid.

Hos Meny i Espergærde skaber det nye samarbejde også begejstring.

- Vi ser frem til at få posthus i butikken og har en forventning om, at posthuset i endnu højere grad vil gøre Meny til et omdrejningspunkt i lokalområdet. Det er en ekstra, god service for vores kunder, at de nu kan klare deres postærinder hos os, siger Martin Perlt, der er købmand hos Meny i Espergærde.

Det er vinhandler Allan Pedersen, der har valgt at opsige samarbejdet med PostNord på grund af manglende plads i butikken til de mange pakker.

- Vi har været rigtig godt tilfredse med samarbejdet med Espergærde Vinhandel og er glade for, at Allan Pedersen har valgt at forsætte med bankforretninger og salg af frimærker og pakkelabels året ud.